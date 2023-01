Mercato : Le premier joueur qui va résister au Qatar, c'est lui ?

Arnaud De Kanel

Le feuilleton dure depuis des mois et il mène la vie dure au PSG. En effet, dès l'arrivée de Luis Campos au club, Milan Skriniar était la priorité absolue du mercato. Et depuis, rien n'a changé car le PSG rêve toujours du Slovaque. Pour une fois, le PSG n'arrive pas à concrétiser immédiatement le transfert. Et si Milan Skriniar résistait au Qatar ?

Le PSG a essuyé quelques échecs sur le mercato depuis l'arrivée du Qatar mais s'il y en a un qui attire l'attention en ce moment, c'est bien Milan Skriniar. Fait rare, voir le club de la capitale ne pas réussir à convaincre un joueur de signer malgré une proposition alléchante. Depuis quelques mois, les temps sont durs au PSG car le fair-play financier surveille de près les comptes du club. Alors que le club de la capitale pense toujours à Milan Skriniar, ce dernier mène la vie dure dans les négociations. Il pourrait être le premier gros échec du Qatar qui avait pour habitude d'obtenir ce qu'il voulait à chaque fois.

Le président du PSG l'a promis, il va boucler ce transfert https://t.co/umOknr5HK7 pic.twitter.com/ulOltZngIk — le10sport (@le10sport) January 20, 2023

Skriniar ne prolongera pas à l'Inter

D'après les informations de BILD , la voie se libère pour le PSG. En effet, le média allemand rapporte que Milan Skriniar aurait refusé la dernière offre de prolongation de l'Inter Milan. Ainsi, le Slovaque sera libre de tout contrat en fin de saison. Une opportunité en or pour le PSG qui n'aura pas besoin de payer une indemnité de transfert. Or, Milan Skriniar compte bien profiter de cette situation et cela risque d'agacer le PSG.

Les demandes exhorbitantes de Skriniar