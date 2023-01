PSG : La Qatar frappe fort et gratte 60M€

Guillaume de Saint Sauveur

Grande priorité du PSG lors du dernier mercato estival, Milan Skriniar semble enfin se rapprocher du club de la capitale. Un accord est même déjà annoncé avec le défenseur central slovaque, qui arrivera au terme de son contrat avec l’Inter Milan en fin de saison, alors que le PSG était prêt à miser gros l’été dernier.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG a longtemps fait le forcing pour boucler le transfert de Milan Skriniar lors du mercato estival. En dépit des différentes offres formulées par Luis Campos à l’époque, l’Inter Milan n’avait rien lâché dans ce dossier, espérant pouvoir prolonger au plus vite Skriniar dont le contrat arrivera à expiration en juin prochain. Mais tout ce feuilleton devrait finalement profiter au PSG…

EXCLU - Mercato : Le PSG reprend espoir sur Skriniar, mais… https://t.co/kYyys1Fy0l pic.twitter.com/8lTG2kMUS1 — le10sport (@le10sport) January 20, 2023

Skriniar-PSG, accord trouvé ?

Comme le10sport.com vous l’a révélé, le PSG a plus que jamais réactivé la piste menant à Milan Skriniar dans l’optique d’une arrivée libre l’été prochain, et L’EQUIPE est même allé encore plus loin en assurant qu’un accord avait déjà été trouvé entre les deux parties, le défenseur slovaque ayant refusé de prolonger son contrat avec l’Inter. En clair, il semble bien parti pour être un joueur du PSG la saison prochaine.

« L’Inter perd 50-60M€ »