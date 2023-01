Mercato : Approché, il met une grosse pression sur le PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Milan Skriniar aurait refusé la dernière offre de l'Inter. En embuscade, le PSG a relancé les discussions avec l'entourage du défenseur slovaque. Mais alors qu'il préfère rester chez les Nerazzurri, Milan Skriniar ne compterait pas répondre à l'appel parisien s'il ses demandes financières colossales ne sont pas satisfaites.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a tenté de boucler le transfert de Milan Skriniar, sans succès. Déterminé à conserver son défenseur slovaque, l'Inter a refusé catégoriquement de baisser le prix de son joueur, qu'il a estimé à 70M€.

Bourreau de Messi, il annonce une «surprise» pour Cristiano Ronaldo https://t.co/2NuKOWw6Jd pic.twitter.com/7ow7gsHxZ1 — le10sport (@le10sport) January 20, 2023

Le PSG est restreint pour son mercato économiquement

Malgré cet échec sur le marché, le PSG n'a pas renoncé à l'idée de recruter Milan Skriniar. Alors que ce dernier aurait refusé la dernière offre de l'Inter, Luis Campos a relancé les discussions avec son entourage, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, finaliser la signature de Milan Skriniar reste très compliqué pour le conseiller football du PSG, et ce, parce qu'il est limité sur le plan financier en cette année 2023. Et cela tombe très mal, puisque Milan Skriniar aurait des exigences colossales.

Skriniar est prêt à signer au PSG s'il casse sa tirelire pour lui