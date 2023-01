Le président du PSG l'a promis, il va boucler ce transfert

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec l'Inter, Milan Skriniar aurait refusé la dernière offre de prolongation de sa direction. Et, comme le 10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG est en embuscade pour boucler son transfert librement et gratuitement. D'ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi aurait fait la promesse de recruter Milan Skriniar à l'issue de la saison.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a tenté de boucler le transfert de Milan Skriniar. Toutefois, la direction parisienne s'est heurtée à un mur sur ce dossier. L'Inter refusant catégoriquement de vendre Milan Skriniar pour moins de 70M€.

Le PSG est d'accord avec Milan Skriniar depuis juin

Alors que Milan Skriniar est en fin de contrat le 30 juin, l'Inter a formulé une nouvelle offre de prolongation. Toutefois, le défenseur slovaque aurait refusé la proposition des Nerazzurri . Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a appris cette nouvelle. Ainsi, Luis Campos a relancé les contacts avec l'entourage de Milan Skriniar pour boucler son transfert.

Al-Khelaïfi promet d'accueillir Milan Skriniar à l'été 2023