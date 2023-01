Mbappe va halluciner, trois stars annoncées au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Désireux d'accueillir un renfort offensif depuis sa prolongation au PSG en mai dernier, Kylian Mbappé pourrait être satisfait d'ici la fin du mois de janvier. Le club de la capitale travaillerait sur l'arrivée d'un profil, capable d'épauler l'international français en attaque. Trois noms ont été cités dans les médias et ils sont prestigieux.

Le PSG serait proche de boucler sa première recrue de l'année 2023. Selon plusieurs sources, Milan Skriniar aurait donné son accord au club parisien pour rejoindre la Ligue 1 à la fin de la saison. Comme annoncé par le10Sport.com, l'international slovaque a pris la décision de ne pas prolonger son contrat avec l'Inter et quittera librement l'Italie. Il resterait quelques détails à régler, mais son arrivée serait quasiment actée. Présent sur le plateau de la Chaîne L'Equipe , Loïc Tanzi a même évoqué un possible transfert de Skriniar cet hiver, contre un chèque de 15M€.

« Paris cherche actuellement un joueur offensif »

Mais le PSG doit surveiller ses dépenses. En effet, le club parisien ne souhaite pas s'arrêter en si bon chemin et espère accueillir un renfort offensif d'ici la fin du mercato hivernal. « Paris cherche actuellement un joueur offensif, il y a actuellement trois pistes qui avancent. Mettre 15 millions d’euros sur Skriniar dès cet hiver va réduire le budget » a déclaré le journaliste de L'Equipe . Une demande de Kylian Mbappé, qui espèrerait, depuis plusieurs mois, l'arrivée d'un joueur capable de l'épauler sur le front de l'attaque.

Havertz, la dernière piste du PSG

Média Foot évoque plusieurs profils présents sur la short-list de Luis Campos, chargé du recrutement au PSG. La dernière piste activée mènerait à Kai Havertz, sous contrat avec Chelsea. Egalement ciblé par le Bayern Munich, l'international allemand serait l'un des dossiers chauds de la formation française, qui ciblerait également deux anciens de Ligue 1.

Thuram et Aubameyang seraient ciblés