L’OM a dégainé pour un gros transfert à 20M€

En quête d’un nouveau renfort au poste de milieu offensif en plus de Ruslan Malinovskyi, l’OM a fait le forcing ces derniers jours pour recruter le Belge Leandro Trossard. Et malgré son offre de 20M€, le club phocéen a vu sa piste filer vers Arsenal.

Le mercato hivernal est mouvementé à l’OM ! Gerson est retourné à Flamengo, et Pablo Longoria a déjà bouclé le recrutement de Ruslan Malinovskyi. Mais le président de l’OM cherche à boucler un autre renfort à ce même poste de milieu offensif pour pallier la blessure longue durée d’Amine Harit, et il a tenté d’attirer une grosse recrue ces derniers jours.

En effet, une mystérieuse piste avait été activée ces derniers jours à l’OM, et L’EQUIPE a révélé qu’il s’agissait en réalité de Leandro Trossard (28 ans) : « Tottenham avait fait une offre à 12. L’OM espérait l’avoir vers 20 millions », indiquait de son côté le journaliste Mohamed Bouhafsi sur Twitter au sujet de l’international belge. Mais ce dernier a finalement snobé l’OM pour une autre destination…

Welcome to The Arsenal, Leandro Trossard ❤️