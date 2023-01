Zidane menacé, voilà la preuve

La rédaction

Depuis qu’il sait qu’il ne sera pas le sélectionneur de l’équipe de France suite à la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026, Zinédine Zidane est un quête d’un nouveau challenge. Si des pistes comme le Real Madrid ou la Juventus de Turin pourraient l’intéresser, un de ses concurrents pour l’un de ces deux clubs pourraient rapidement être sur le marché.

Il avait repris Tottenham à la neuvième place en novembre 2021 pour finir quatrième à la fin de la saison. Antonio Conte est un entraîneur qui sait redresser des clubs. Mais les deux défaites consécutives contre le grand rival Arsenal (0-2) et Manchester City (2-4, alors qu’ils menaient 2-0 à la mi-temps) pourraient sceller le destin de Conte dans le nord de Londres.

Pas pressé de prolonger

Après la défaite face à Manchester City, Antonio Conte a été interrogé par la presse. L’entraîneur italien s'est montré touché par les récents évènements ayant vu beaucoup de ses proches quitter Tottenham ces derniers mois : « Bien sûr, sous l’aspect personnel, c’est une saison difficile pour ce qui s’est passé. Cette situation est ma situation personnelle et ce sera alors le moment de prendre la bonne décision pour moi, pour l’avenir, et pour ma famille, mais cette situation n’affecte pas le travail et n’affecte pas l’équipe . »

Un retour à la Juve ?

L’histoire d’amour entre Conte et la Juve est connue de tous. Joueur pendant 13 ans entre 1991 et 2004, puis entraîneur entre 2011 et 2014, le club l’aurait ciblé en tant que potentiel remplaçant de Massimiliano Allegri. Et 20% des supporters aimeraient le revoir assis sur le banc des Bianconeri. Au détriment de Zidane, lui aussi ciblé' Le Ballon d’Or 1998 avait récolté 41% des voix.