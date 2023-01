Le PSG va boucler un deal imprévu

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il a signé son premier contrat professionnel avec le PSG en août 2021, Mathyas Randriamamy s’apprête à quitter le club de la capitale. Le portier malgache n’est plus en âge d’être utilisé chez les U19 parisiens et devrait s’engager en faveur du FC Sète 34. Un moyen pour lui de se relancer.

Au PSG, le poste de gardien de but fait beaucoup parler. Depuis l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, la hiérarchie a été bousculée, et Keylor Navas doit désormais se contenter du banc de touche sous les ordres de Christophe Galtier après avoir été en alternance avec l’Italien. Une situation qui pourrait amener le Costaricien à plier bagage alors qu’Al-Nassr et Nottingham Forrest sont sur les rangs comme vous l’a indiqué le10sport.com.

La longue liste de gardiens au PSG

Mais la longue liste des gardiens au PSG ne s’arrête pas là. Sergio Rico figure toujours dans l’effectif parisien tandis qu’Alexandre Letellier a prolongé son bail en juillet dernier, faisant de lui le quatrième portier du PSG. Derrière, les jeunes sont présents.

Le PSG va céder Randriamamy