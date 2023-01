Énorme regret du PSG, on connaît enfin la raison

Axel Cornic

Après des long mois de silence, l’entourage de Milan Skriniar a enfin décidé de tout déballer. Au micro de Telenord, son agent a annoncé ce lundi qu’il ne prolongera pas avec l’Inter et est revenu par la même occasion sur son mercato estival, au cours duquel il a été tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain.

C’est un nom que l’on connaît que trop bien au PSG. Voilà des mois que Milan Skriniar est annoncé dans le viseur de Luis Campos et comme nous vous l’avons expliqué en octobre dernier sur le10sport.com, il n’a jamais été mis de côté.

Le PSG crie au mensonge pour Messi https://t.co/W1w0X8PagJ pic.twitter.com/uLvA3Yc4Xr — le10sport (@le10sport) January 24, 2023

Skriniar à l’Inter, c’est fini

L’occasion pourrait se présenter très bientôt, puisque l’agent de Skriniar a tout récemment annoncé qu’il ne prolongera pas avec l’Inter. Un véritable coup dur pour le club milanais, qui l’été dernier aurait refusé entre 50 et 70M€ pour éviter de le voir rejoindre le PSG. « Pour l’instant, cette possibilité (de prolonger) n’existe pas » a déclaré Roberto Sistici, au micro de Telenord . « Ceux qui côtoient Milan connaissent son professionnalisme et sa loyauté, ils savent qu’il fera toujours honneur au maillot du club, un club qui lui a beaucoup donné et auquel il donnera le meilleur de lui-même, comme toujours ».

« Le PSG ? C’est jamais venu de nous »