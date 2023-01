Lionel Messi veut exploser Cristiano Ronaldo, le PSG jubile

Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi devrait bel et bien prolonger son contrat avec le PSG. Il faut dire que malgré l'offre colossale d'Al-Hilal, le récent champion du monde rêve de remporter une nouvelle Ligue des champions qui lui permettrait d'égaler le total de Cristiano Ronaldo.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Qatar a donné son feu vert pour la prolongation de Lionel Messi dont le contrat s'achève en juin prochain. Néanmoins, rien ne pouvait être décidé avant la Coupe du monde, objectif assumé de la star argentine qui est d'ailleurs revenu du Qatar avec le titre mondial et le trophée de meilleur joueur. Désormais, place à la prolongation au PSG.

Messi va prolonger au PSG !

Et selon les informations d'Eduardo Inda, tout est même acté. « Le renouvellement de Messi au PSG va se faire dans les prochaines semaines, avant la Ligue des champions et l'option est qu'ils lui offrent une saison plus une autre comme Sergio Ramos », lance le directeur d' OK Diario à l'occasion de son passage sur le plateau du Chiringuito . Et le journaliste espagnol lâche d'autres informations dans ce dossier.

Son ambition : égaler les 5 Ligues des champions de CR7