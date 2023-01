«C’est fini», Cristiano Ronaldo demande l’impossible

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé à Al-Nassr il y a quelques semaines, Cristiano Ronaldo vient de jouer son premier match sous ses nouvelles couleurs. Mais avant de faire ce choix, le Portugais avait demandé à Jorge Mendes, son ex-agent, de lui trouver un dernier contrat au Bayern Munich ou à Chelsea. Ce qui n’a pas abouti.

Cristiano Ronaldo aura mis du temps à trancher pour son avenir. L’été dernier, après une saison réussie sur le plan personnel avec Manchester United, le Portugais avait demandé à quitter le club mancunien. En froid avec Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo préférait aller voir ailleurs plutôt que de collaborer avec un entraîneur qu’il n’apprécie pas. Finalement, Ronaldo n’avait pas trouvé de porte de sortie et sera condamné à s’asseoir très régulièrement sur le banc de touche, une trajectoire qu’il était loin d’imaginer quelques mois auparavant.

«Chelsea, Bayern où c’est fini»

Car à en croire les informations d’ El Mundo , Cristiano Ronaldo avait posé un ultimatum à Jorge Mendes, son désormais ex-agent. « Chelsea, Bayern où c’est fini », rapporte RMC Sport . Malgré son réseau, Mendes ne parviendra pas à caser son client dans l’un de ces deux clubs, Cristiano Ronaldo passera donc 6 mois difficiles avant de filer à Al-Nassr. Un transfert qui n’a pas été négocié par Jorge Mendes qui s’est séparé de Cristiano Ronaldo.

Fin de l’aventure entre Ronaldo et Mendes