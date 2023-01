Une star pète les plombs, le Real Madrid vole à son secours

Pierrick Levallet

En plus de son talent, Vinicius Jr dispose d'un tempérament de feu. Sur le terrain, le Brésilien s'emporte facilement et ses adversaires n'hésitent pas à le provoquer. Jeudi dernier, il s'est retrouvé au coeur d'un clash avec quelques joueurs de Villarreal. Mais Carlo Ancelotti n'a pas manqué de venir au secours de son ailier de 22 ans.

La saison dernière, Vinicius Jr était l’un des meilleurs éléments du Real Madrid. Mais les choses sont bien différentes pour le Brésilien sur cet exercice 2022-2023. Le joueur de 22 ans est beaucoup moins tranchant en attaque (seulement 6 buts en championnat cette saison, contre 11 au même stade l’exercice passé). De plus, son attitude commence à devenir irritante chez les supporters madrilènes.

Une star du Real Madrid pète les plombs https://t.co/JyZrw5UpAB pic.twitter.com/WUSNPTiXXE — le10sport (@le10sport) January 20, 2023

Vinicius Jr encore au coeur d’un clash

Jeudi dernier, Vinicius Jr s’est encore retrouvé au coeur d’un clash face à Villarreal. Après une discussion étrange avec Quique Setién, le compatriote de Neymar s’est pris le bec avec Pepe Reina et Giovani Lo Celso. Ce dimanche, il a également écopé d’un carton jaune face à l’Athletic Bilbao. Vinicius Jr a déjà été recadré dans le vestiaire pour des faits similaires, mais il ne semble pas s’être calmé. Son attitude commence à agacer. Mais Carlo Ancelotti n’a pas manqué de voler à son secours.

«Je veux qu’il soit un peu plus respecté»