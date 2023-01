Une star du Real Madrid pète les plombs

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, Vinicius Jr s'est retrouvé au coeur de plusieurs polémiques en raison de son comportement sur le terrain. Ce jeudi, le Brésilien a encore été impliqué dans des tensions après la victoire du Real Madrid face à Villarreal (2-3). Un gros clash a même éclaté entre la star de 22 ans et des joueurs adverses.

Ce jeudi, le Real Madrid faisait face à Villarreal en Coupe du Roi. Si la partie était mal engagée pour les madrilènes, les hommes de Carlo Ancelotti ont fini par inverser la tendance et s’imposer (2-3). Vinicius Jr, auteur du premier but merengue qui a sonné le glas de la révolte, s’est fait remarquer pendant la partie mais pas forcément de la meilleure des façons.

Benzema out, le Real Madrid réagit https://t.co/GKqCO2CjIk pic.twitter.com/7ZdthRFS8A — le10sport (@le10sport) January 18, 2023

Vinicius Jr encore pointé du doigt

En effet, le comportement du Brésilien aurait encore été pointé du doigt. Sous tension à cause de nombreux contacts rugueux, le joueur de 22 ans a d’abord eu un échange étrange avec Quique Setién, l’entraîneur adverse. « Ma discussion avec Vinicius Jr ? Rien, rien... On s’est dit des choses qui ne sont pas importantes » a d’ailleurs avoué le technicien de Villarreal après la rencontre. Mais ce n’est pas tout.

Un gros clash a éclaté avec Pepe Reina et Lo Celso