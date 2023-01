Benzema se prépare, il va mettre le feu au foot français

Arnaud De Kanel

Mystérieux depuis l'annonce de sa retraite internationale suite à son forfait pour la Coupe du monde, Karim Benzema fait parler de lui. Le Ballon d'Or 2022 aurait été renvoyé chez lui beaucoup trop tôt et aurait depuis une dent contre Didier Deschamps et son staff. Alors que les rumeurs fusent, il pourrait lâcher une bombe prochainement.

Karim Benzema et les Bleus , c'est terminé. Au lendemain de la défaite de ses partenaires en finale du Mondial, l'attaquant du Real Madrid annonçait mettre un terme à sa carrière internationale. Pendant la Coupe du monde, son silence posait problème. Il avait opté pour des messages mystérieux qui laissaient planer le doute sur un éventuel clash avec Didier Deschamps. Et depuis plusieurs semaines, le doute s'épaissit de plus en plus. Son ancien agent, Karim Djaziri, avait révélé que la blessure de Benzema n'était pas si grave que ça et qu'il aurait pu disputer les huitièmes de finale du Mondial. L'attaquant aurait été renvoyé à Madrid beaucoup trop vite, un moyen pour Deschamps, pas favorable à son retour, de s'en débarrasser. La vérité pourrait être rétablie par Karim Benzema.

Le Graët écarté de la FFF, révélations sur le futur tremblement de terre https://t.co/PMSsNlFTuo pic.twitter.com/Rog8wXDVv3 — le10sport (@le10sport) January 19, 2023

Benzema va sortir du silence

C'est une possibilité que n'exclut pas RMC . Le média évoque que Karim Benzema pourrait profiter du scandale en cours à la FFF pour lâcher ses quatre vérités au sujet de son traitement en sélection. Il ne serait donc pas impossible que le Ballon d'Or prenne la parole pour rétablir la vérité et semer un peu plus la zizanie dans le football français.

Rothen défend Benzema