Il tourne le dos à Deschamps et vit un cauchemar

Ce jeudi soir, Tottenham s'est fait renverser (2-4) par Manchester City après avoir mené 2-0. Une défaite supplémentaire pour les Spurs, marquée par une nouvelle erreur d'Hugo Lloris. Depuis l'annonce de sa retraite internationale, le gardien de but de Tottenham est vivement critiqué pour ses erreurs d'appréciation, notamment celle concédée ce jeudi soir sur un but de Riyad Mahrez.

Le 10 janvier dernier, Hugo Lloris officialisait sa retraite internationale. Une page se tourne pour ce monument de l'Equipe de France, qui est devenu lors du dernier Mondial le joueur le plus capé de l'histoire de la sélection. Dans un entretien accordé à L'Equipe il se confiait sur ses prochains objectifs en club : « Dans les quatre ou cinq mois à venir, avec Tottenham, j'ai envie de vivre des choses fortes, de finir dans le top 4 de Premier League, de faire un truc fort en Ligue des champions, en FA Cup aussi. Je n'ai pas envie d'arrêter, parce que j'aime trop le foot, et physiquement je me sens bien, ce qui est le plus important ».

«Il doit arrêter ça»

Ce jeudi soir, Hugo Lloris a été jugé fautif sur le premier but de Riyad Mahrez par Gary Neville, actuel consultant pour Sky Sports : « Le gardien de but est en mauvaise forme. Il doit arrêter ça. Mahrez frappe bien mais le ballon ne peut pas passer au premier poteau. Même si le ballon est dévié, il doit l’empêcher d’entrer » a expliqué l'ancien joueur de Manchester United dans des propos rapportés par RMC Sport alors que l'Algérien a réussi à glisser le ballon entre Hugo Lloris et son poteau sur le but en question.

Lloris déjà auteur d'une boulette contre Arsenal

La période est compliquée pour Hugo Lloris. Lors du dernier match de championnat, à l'occasion du derby du nord de Londres, Hugo Lloris a littéralement offert le premier but de la rencontre à Arsenal. Pour rappel, le portier français a marqué contre son camp après une faute de main sur un centre de Bukayo Saka. Déjà, cette boulette avait fait ressurgir les critiques émises à son sujet avant le quart de finale entre la France et l'Angleterre lors de la Coupe du monde.