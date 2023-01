Scandale FFF : «elle veut sauver sa peau», une ennemie de Le Graët va tout lâcher

Axel Cornic

La Fédération française de football est minée des guerres intestines depuis la polémique qui a éclaté autour de Noël Le Graët. Ce dernier s’est mis en retrait de ses fonctions de président, momentanément remplacé par Philippe Diallo, qui de son côté est très proche d’une autre personne influente dans le football français de ces dernières années. Il s’agit de Florence Hardouin, qui après sa mise à pied prépare sa vengeance...

L’actualité du football français tourne en ce moment beaucoup autour de la FFF, dont les différentes polémiques liées à Noël Le Graët ont fait bouger beaucoup de choses. C’est notamment le cas pour Florence Hardouin directrice générale de la Fédération française de football, mise à pied à titre conservatoire.

Le «patron du football français» est au PSG ! https://t.co/UWmc2NNJWC pic.twitter.com/5Mju0Iz1i8 — le10sport (@le10sport) January 19, 2023

Hardouin a été mise à pied

Réuni exceptionnellement pour trancher au sujet de Le Graët, le comité exécutif de la FFF a décidé le onze janvier dernier d’écarter Hardouin de ses fonctions de directrice générale. Une annonce que certains ont directement lié aux tensions de plus en plus fortes entre le dirigeants breton et la femme de 55 ans, qui aurait directement fait appel à ses avocats.

« On attend son règlement de compte, car elle veut sauver sa peau et sa réputation »