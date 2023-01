Le Graët viré, La FFF dévoile son successeur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le parquet de Paris vient d'ouvrir une enquête contre Noël Le Graët, le président de la FFF, pour harcèlement moral et sexuel, il paraît de plus en plus invraisemblable de le voir reprendre ses fonctions dans les prochaines semaines. Pour le remplacer, plusieurs profils sont annoncés. Une chose est sûre, l'instance aimerait prendre un coup de jeune.

Agé de 81 ans, Noël Le Graët apparaît en bout de parcours. Certains de ses plus fidèles soldats commencent à douter de lui à l'instar de Jean-Michel Aulas. Alors qu'il doit se réunir ce jeudi, le comex pourrait lui demander de démissionner, mais le dirigeant pourrait s'accrocher à son poste, malgré l'ouverture d'une enquête pour harcèlement moral et sexuel. A la FFF, certains voudraient profiter de cette affaire pour faire le ménage et élire un profil beaucoup plus jeune.

Scandale FFF : Improbable, le retour de Le Graët est annoncé https://t.co/ecamaCdVz6 pic.twitter.com/7m0HEMbIjF — le10sport (@le10sport) January 18, 2023

Voici le portrait-robot du prochain président de la FFF

« Cette fédération, qui marche pourtant bien, a besoin d’un coup de jeune à sa tête. Il faudrait un quinquagénaire issu d’une Ligue régionale. La FFF ne peut plus être dirigée par des gens qui ont l’âge de partir à la retraite. Mais l’oiseau rare sera compliqué à trouver » a confié un membre de la Fédération dans des propos rapportés par le Parisien.

Platini favori du gouvernement Macron, mais...

Agé de 67 ans, Michel Platini paraît un poil plus âgé que le profil recherché, mais son passé parle pour lui. Ancien président de l'UEFA, il a la préférence d'Emmanuel Macron. Comme annoncé par le10Sport.com, un lobbying s'est mis en place pour le hisser à la tête de la FFF. Mais son profil ne semble pas faire l'unanimité. « Il semble plutôt débranché du foot depuis quelque temps. Et surtout, il sera compliqué d’expliquer qu’on vire un type parce qu’il a des ennuis avec la justice pour mettre Platini qui n’est toujours pas tiré d’affaire dans son histoire de paiement présumé déloyal reçu de Sepp Blatter » confié un intime de la FFF.

Quatre autres profils passés au crible

Quatre autres candidats pourraient prétendre à la place de Noël Le Graët. Président intérimaire, Philippe Diallo pourrait remplir cette mission, mais son profil ne séduit pas le monde amateur. Actuel responsable du RC de Strasbourg, Marc Keller est aussi cité, mais il apparaît comme trop proche de Le Graët. Éric Borghini et Jamel Sandjak cochent plusieurs cases, même si ce dernier compte de nombreux ennemis au sein de la FFF.