Scandale FFF : Le dîner gênant de Le Graët

Les relations entre Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football mis en retrait par le Comex de la FFF et Amélie Oudéa-Castera ont toujours été fraîches. La ministre des sports, depuis son arrivée dans le gouvernement depuis le 20 mai dernier s’est attaquée au dirigeant breton. Ce dernier le savait, donnant lieu à une séquence gênante juste avant la Coupe du Monde.

D’ordinaire, avant une compétition aussi importante que la Coupe du Monde, l’unité est prônée. En 2018, la ministre des sports d’alors, Laura Flessel, affirmait que l’équipe de France était unifiée. Le titre mondial un mois après lui avait donné raison. Mais les grosses divergences entre Noël Le Graët et Amélie Oudéa-Castera ne sont sans doute pas passées inaperçues pour les joueurs.

Aucun échange entre Le Graët et AOC

Le 14 novembre dernier, quelques jours avant le départ de l’équipe de France pour Doha, une première polémique était née avec l’annonce de la part d’Hugo Lloris de ne pas porter un brassard LGBT lors de la Coupe du Monde. Le soir de cette annonce, un dîner a eu lieu, réunissant Amélie Oudéa-Castera (AOC) et l’équipe de France. Selon L’Équipe , AOC et Noël Le Graët ne se sont pas adressés un seul mot lors de ce repas pré-mondial alors qu’ils étaient assis l’un en face de l’autre.

AOC vent debout contre Le Graët