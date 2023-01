Scandale FFF : Le Graët sur le point de lâcher une bombe ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Noël Le Graët est de plus en plus acculé. Le parquet de Paris a ouvert une enquête contre le président de la Fédération française de football pour harcèlement moral et sexuel. Le comex va se réunir ce jeudi et pourrait demander au responsable de démissionner de son poste comme l'a annoncé Jean-Michel Aulas, pourtant l'un de ses plus fidèles soutiens.

Révolution imminente à la FFF ? Ce jeudi, le comité exécutif va se réunir et pourrait réclamer le départ de Noël Le Graët. L'homme de 81 ans est ciblé par la justice. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour harcèlement sexuel et moral contre Le Graët, accusé de comportements sexistes. Contacté par l' AFP, il « dément toutes (les) accusations de harcèlement moral ou sexuel ». Mais comme l'a indiqué Jean-Michel Aulas, membre du comex, la situation devient de plus en plus intenable.

« La situation a évolué »

« J'ai vu le communiqué de Noël qui maintient ses positions... C'est inquiétant, mais je suis aussi perplexe. Il y a une distorsion terrible entre ce qui est dit d'un côté et ce que répond Noël. Il faut que je puisse échanger avec lui (…) Le rapport du ministère des Sports n'est pas sorti (…) Mais la situation a quand même évolué depuis mercredi dernier. Il faut attendre ce nouveau comex pour en savoir plus (…) On va consacrer les deux jours pour avoir des informations supplémentaires et décider » a confié le président de l'OL à L'Equipe.

« Le comex peut-il demander à Noël Le Graët de démissionner ? C'est une éventualité »

Alors que le comex doit se réunir ce jeudi, la démission de Le Graët pourrait être réclamée. « Le comex peut-il demander à Noël Le Graët de démissionner de ses fonctions au vu de la gravité de la situation ? C'est une éventualité. Mais en l'état actuel des choses, je pense que c'est prématuré de le dire. D'ici jeudi, il faut que l'on ait le maximum d'informations objectives. Je ne dis pas qu'il ne faudra pas y arriver. Mais aujourd'hui, au regard de ce que représente Noël en tant qu'homme et dirigeant, ce serait aller vite en besogne » a déclaré Aulas. Pour rappel, l'instance n'est pas compétente pour le destituer.

« Cela paraît de plus en plus difficile »