Après le scandale Le Graët, coup de balai imminent à la FFF ?

Président de l'OL et membre du comex de la FFF, Jean-Michel Aulas s'est prononcé sur l'affaire Noël Le Graët, dans l'œil de la justice. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour harcèlement moral et sexuel. Sa démission ne serait pas écartée. Quid de l'avenir du comex ? Aulas a répondu à cette interrogation.

L'étau se resserre. Le parquet de Paris a ouvert une enquête contre Noël Le Graët pour harcèlement moral et sexuel. Le comex de la FFF devrait se réunir ce jeudi pour évoquer l'avenir du dirigeant. L'instance peut lui demander de démissionner, mais n'a pas le pouvoir de le faire. Seule l'assemblée générale est compétente pour destituer Le Graët. Le comex pourrait-il aussi prendre la décision de démissionner ?

Une démission du comex ? La réponse d'Aulas

Président de l'OL, Jean-Michel Aulas a répondu à cette question. « U ne démission collective du comex ? Pour moi, ce n'est pas envisagé. En ce qui me concerne, ce ne sera pas ma position » a-t-il confié à L'Equipe.

Une révolution est possible à la FFF