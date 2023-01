Accusé, Le Graët dénonce une manigance du clan Macron

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mardi, le parquet de Paris a annoncé l’ouverture d’une enquête pour harcèlement moral et harcèlement sexuel contre Noël Le Graët, président de la FFF actuellement mis en retrait. Dans un communiqué transmis à l’AFP, le dirigeant de 81 ans dément fermement les accusations, glissant par la même occasion un tacle à la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra.

En tenant des propos désobligeants à l’égard de Zinedine Zidane, Noël Le Graët a déclenché une polémique sans précédent qui pourrait le pousser définitivement vers la sortie. Déjà impliqué dans plusieurs affaires, le président de la FFF a été mis en retrait de la gouvernance de l’instance « jusqu’à la communication définitive de l’audit diligenté par le ministère des Sports », comme l’a annoncé la semaine dernière la Fédération. Les résultats de l’audit pourraient avoir un effet dévastateur puisque le parquet de Paris a annoncé mardi l’ouverture d’une enquête pour harcèlement moral et harcèlement sexuel contre Noël Le Graët.

Le Graët accusé

L'agente Sonia Souid a notamment dénoncé publiquement les agissements du président de la 3F dans des propos accordés à BFMTV et L’Équipe ces derniers jours. « Il m'a dit en tête à tête, dans son appartement, très clairement, que si je voulais qu'il m'aide, il fallait passer à la casserole », confiait-elle, ajoutant avoir le sentiment « qu’à chaque fois, la seule chose qui l'intéresse, et je m'excuse de parler vulgairement, ce sont mes deux seins et mon cul. »

Affaire Le Graët - Harcèlement sexuel : On franchit encore un cap https://t.co/yvrfZJRHkD pic.twitter.com/wWDFAidr35 — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

Noël Le Graët tacle Oudéa-Castéra