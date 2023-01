Le Graët écarté, il crie au complot

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A l'issue d'une entrevue extraordinaire, le comité exécutif de la Fédération française de football a décidé de mettre en retrait Noël Le Graët, sous le feu des critiques après sa sortie sur Zinédine Zidane, mais aussi en raison de son comportement avec certaines employées. Une mise à l'écart, qui ne convainc pas Eric Thomas, responsable de l’Association française du foot amateur (AFFA).

Noël Le Graët garde son statut de président de la FFF. Mais dans les faits, ce n'est plus lui qui dirige. Le COMEX, réuni ce mercredi au siège de la Fédération, a annoncé la mise à pied de l'homme de 81 ans, sous le feu des critiques depuis dimanche soir, et sa sortie controversée sur Zinédine Zidane. Son vice-président, Philippe Diallo, assurera l'intérim. Une décision saluée par de nombreux acteurs du football français, mais pas par Eric Thomas. A la tête de l'AFFA, il en attendait plus.

Après les Bleus, Zidane se fait encore recaler https://t.co/k9m740zuCq pic.twitter.com/4sfLXNFFGq — le10sport (@le10sport) January 12, 2023

« C'est un petit arrangement entre amis »

« C'est une mise en retrait qui ressemble plus à une mascarade. C'est un petit arrangement entre amis. Évidemment, s'il y avait un peu d'éthique et de conscience à la FFF, la première réaction d'un président responsable face à l'ensemble des éléments accablants, ce serait une démission. C'est ce qu'on demande toujours à l'AFFA » a confié Thomas dans un entretien accordé à So Foot.

« On n'est pas dans un système démocratique »