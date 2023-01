Affaire Le Graët : «Dis à ta femme de fermer sa g... »

Guillaume de Saint Sauveur

Depuis maintenant plus de douze ans, Franck Raviot est en charge de l’entraînement des gardiens de but de l’équipe de France. Mais sa vie intime est liée à tout le scandale actuel qui frappe la Fédération Française de Football, puisque son épouse aurait fait remonter des informations à Florence Hardouin, ennemie jurée du tandem Le Graët-Deschamps. Explications.

Mercredi, en répercussion aux récents propos de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane et les accusations de harcèlement sexuel dont le patron de la FFF fait l’objet, il a été écarté de ses fonctions et remplacé de manière provisoire par Philippe Diallo. Mais il ne s’agit pas de la seule décision majeure du jour : « Le Comex de la FFF a par ailleurs décidé la mise à pied à titre conservatoire de Florence Hardouin, directrice générale de la FFF », a précisé le communiqué officiel.

«Ordure», Le Graët insulté devant la FFF https://t.co/y4jYaDreBW pic.twitter.com/AZVpZ65Dtq — le10sport (@le10sport) January 11, 2023

Hardouin contre Deschamps-Le Graët, une guerre interne

Il faut dire que Florence Hardouin s’était montrée très critique à l’égard de Noël Le Graët lors d’un comité directeur de la FFF, mais également offensive lors de son entretien face aux inspecteurs en charge de l’audit : « Il n’y aura aucun sentiment, ça va mal se terminer », avait d’ailleurs prédit un employé de la Fédération, attestant donc de la guerre interne entre Hardouin et le tandem Deschamps-Le Graët. Et Daniel Riolo est allé encore plus loin…

Franck Raviot et son épouse au milieu du clash