Scandale à la FFF, des proches de Le Graët passent aux aveux

Parti aux Antilles pour fuir les polémiques, Noël Le Graët a vu le parquet de Paris ouvrir une enquête pour harcèlement moral et sexuel. Au sein de Guingamp, sa ville, les avis divergent. Si certains n'hésitent pas à prendre sa défense, d'autres estiment que son comportement date d'un autre temps, désormais révolu.

Ça se gâte pour Noël Le Graët. Sous le feu des critiques après ses propos sur Zinédine Zidane, le président de la Fédération française de football a été mis à pied mercredi dernier. Actuellement aux Antilles, il a également appris que le parquet de Paris avait ouvert une enquête pour harcèlement moral et sexuel suite aux propos d'anciennes collaboratrices. Dans Guingamp, certains refusent de se prononcer sur celui qui a été maire de la ville entre 1995 et 2008.





Affaire Zidane : Le Graët piégé, une réponse tombe https://t.co/Qm7VCHY7Fs pic.twitter.com/G1AOHa0CGO — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

« Il y a beaucoup de déceptions chez les Guingampais »

« Il faut comprendre qu’en fait, il y a beaucoup de déceptions chez les Guingampais. On se rend bien compte que Le Graët a raté sa sortie et qu’il a fait le mandat de trop. Ce qui vexe les gens, c’est que tout est vrai dans ces histoires. Zidane comme le reste » confié l'un des habitants, pour résumer la pensée des Guingampais.

Les pratiques de Le Graët dénoncées

Interrogés par Le Parisien , d'autres n'hésitent pas à mettre les pieds dans le plat. « Je trouve dégoûtant de l’avoir traité comme un délinquant dans les journaux parce qu’il avait dit une bêtise sur Zidane. C’est quand même allé trop loin cette histoire » confié l'un d'eux. Ils dénoncent les pratiques de Noël Le Graët, notamment son comportement avec les femmes. « Le Graët, c’est un séducteur et cela fait plus de quarante ans que cela dure. Ici, on connaît plein d’histoires de filles et même de femmes de joueurs qu’il draguait sans méchanceté. Mais qu’il draguait quand même. C’était un séducteur un peu oppressant. Le plus triste, c’est que là aussi, il n’a pas compris que l’âge passait et qu’il fallait arrêter ces pratiques » déclare un Guingampais.

« Il est parti aux Antilles »