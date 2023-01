Affaire Le Graët - Harcèlement sexuel : On franchit encore un cap

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Déjà mis en retrait de son poste de président de la fédération française de football, Noël Le Graët fait désormais l’objet d’une enquête pour harcèlement moral et sexuel a annoncé ce mardi le parquet de Paris. La police entre dans l’affaire avec plus de pouvoirs que les inspecteurs de l’audit et pourrait avoir un rôle clé.

Noël Le Graët est loin d’être au bout de ses surprises. La semaine dernière, le dirigeant breton était mis en retrait de son poste de président de la fédération française de football. Une issue logique vu les propos tenus par Le Graët sur Zinédine Zidane mais également suite aux révélations de Sonia Souid sur les comportements déplacés de l’ancien président de l’EA Guingamp. Samedi dernier, le journal Le Monde écrivait même que tous les éléments retrouvés contre Noël Le Graët pendant l’audit réalisé à la FFF pouvaient être confiés au procureur.

Noël Le Graët s’était défendu

« A ce stade je ne connais ni les faits qui me sont reprochés ni les personnes qui en sont à l'origine. Plus généralement je m'étonne que des informations puissent être divulguées alors même que le rapport provisoire ne m'a pas encore été transmis et que je n'ai pas été en mesure de faire valoir mes observations sur celui-ci », avait réagi Noël Le Graët après la publication du Monde . Trois jours ont passé et une nouvelle donnée pourrait compliquer les affaires du dirigeant de 82 ans.

Équipe de France : «Arrêtez avec cette mafia» https://t.co/uJWznd9tZ7 pic.twitter.com/qKIMBzGrpr — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

La police entre dans l’affaire

Ce mardi, le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert une enquête pour harcèlement moral et sexuel. Cette nouvelle avancée dans l’affaire fait suite à l’audit réalisé par la FFF mais également aux propos de Sonia Souid. Un problème de plus pour Noël Le Graët puisque désormais, la police, qui a plus de pouvoir que les inspecteurs de l’audit, pourrait récupérer d’autres signalement. Noël Le Graët risque de vivre des jours agités…