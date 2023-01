«Plus rien à faire» pour réconcilier Deschamps et Dugarry, un proche jette l’éponge

Hugo Chirossel

Alors que les propos de Noël Le Graët sur Zinédine Zidane ont énormément fait réagir, la cohésion au sein des anciens champions du monde 98 a également interrogé. Ce n’est plus un secret pour personne, Christophe Dugarry, qui aimerait que ZZ prenne le poste de sélectionneur de l’équipe de France, est en froid avec Didier Deschamps. Si Lionel Charbonnier estimait récemment que les deux hommes s’étaient expliqués, pour Bixente Lizarazu, c’est peine perdue.

Il ne s’en est jamais caché, Christophe Dugarry n’est pas un grand fan de Didier Deschamps. L’ancien attaquant de l’équipe de France l’a souvent critiqué ouvertement, notamment en ce qui concerne le jeu proposé par les Bleus . Proche de Zinédine Zidane, il aimerait que ce dernier reprenne le poste, comme il l’a récemment affirmé dans un entretien accordé à L’Équipe .

«Je ne cache pas que je préférerais que ce soit "Zizou"»

« Qu'il reste cinq ans, dix ans, quinze ans de plus, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas à moi de décider. Je ne cache pas que je préférerais que ce soit "Zizou", j'ai envie de voir autre chose. Deschamps, j'entends ce qu'il dit, mais on ne peut pas dire que l'équipe de France appartient à tout le monde et la garder pendant douze ans, surtout quand tu as un successeur possible qui a gagné trois fois de suite la Ligue des champions et qui peut amener quelque chose à l'équipe de France », a déclaré Christophe Dugarry. Ce dernier et Didier Deschamps, malgré leur belle aventure commune, ne sont donc pas les meilleurs amis du monde.

«Entre "Duga" et "DD", il n'y a plus rien à faire»