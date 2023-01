Un entraîneur de Ligue 1 pour remplacer Deschamps, la folle idée

Arthur Montagne

Bien que Didier Deschamps ait récemment prolongé son contrat jusqu'en 2026, le sélectionneur de l'équipe de France ne fait pas l'unanimité et certains militent pour son remplacement, à l'image de Daniel Riolo qui verrait bien Bruno Genesio récupérer le poste.

Finaliste de la Coupe du monde, l'équipe de France va conserver son sélectionneur encore jusqu'en 2026 au moins. Didier Deschamps a effectivement barré la route de Zinedine Zidane sur le banc des Bleus. Mais Daniel Riolo verrait bien un autre entraîneur pour diriger l'équipe de France, à savoir Bruno Genesio.

«Genesio sélectionneur ? Pourquoi pas»

« Genesio sélectionneur ? Pourquoi pas. Quand tu vois ce qu'il fait à Rennes, je vois pas en quoi cela poserait un problème. Aujourd'hui, entre le jeu proposé par Deschamps et le jeu que propose Rennes... Certes ce n'est pas la même chose, la gestion des hommes, etc, j'entends bien, mais... », assure l'éditorialiste de RMC au micro de l' After Foot . D'ailleurs, l'entraîneur du Stade Rennais évoquait en septembre dernier l'éventualité de succéder à Didier Deschamps.

Quand Genesio ouvrait la porte...