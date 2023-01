Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En concurrence pour le poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde au Qatar, Didier Deschamps a finalement décidé de rester en place, obligeant Zinedine Zidane à revoir ses plans pour son retour dans le football. Alors que la relation entre les deux champions du monde 1998 fait beaucoup parler, Jérôme Rothen livre son sentiment sur cette rivalité.

Désireux de prendre la tête de l’équipe de France, Zinedine Zidane doit revoir ses plans à cause de Didier Deschamps. Le sélectionneur tricolore a prolongé son bail jusqu’en juillet 2026 après avoir emmené les Bleus en finale du dernier Mondial. Un nouveau contrat qui fait beaucoup parler, alors que les partisans de Zidane souhaitaient voir Deschamps plier bagage plus de dix ans après sa nomination. Au sein des champions du monde 1998, chacun a son avis au moment de se prononcer sur le sujet, à l’instar de Bixente Lizarazu ce mardi dans les colonnes de L’Équipe : « Pour moi, de toute façon, il ne peut pas y avoir de rivalité sportive avec "Zizou" ! C'est le meilleur d'entre nous, c'est une icône du foot français et mondial. Il y a Platini dans la génération 82 et "Zizou" chez les 98. » Un constat que ne partage pas totalement Jérôme Rothen.

« Quoi que fasse Didier, il n'arrivera jamais à atteindre ou à se mettre à la hauteur de Zidane »

« En termes d'image, Zidane est largement au-dessus de Deschamps et quoi que fasse Didier, il n'arrivera jamais à l'atteindre ou à se mettre à sa hauteur. C’est une certitude. Après au niveau sportif, en tant qu'entraîneur, pour moi il n'y en a pas un plus que haut l’autre. À chaque fois qu’il a entraîné un club, Didier a gagné. C’est la réalité et ça fait de lui un très bon entraîneur et un grand sélectionneur », confie l’ancien joueur du PSG dans son émission sur RMC .

« On ne peut pas réduire le travail et la réussite de l’un par rapport à l’autre »