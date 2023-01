Scandale Le Graët : Riolo annonce encore du lourd

Axel Cornic

L’énorme polémique qui frappe la Fédération française de football et surtout Noël Le Graët, qui depuis ce mardi fait l’objet d’une enquête du parquet de Paris pour harcèlement moral et harcèlement sexuel, enflamme les débats. C’est notamment le cas dans l’After Foot, où Daniel Riolo annonce des possibles nouveaux témoignages accablants.

On ne parle plus que de ça. Alors que depuis plusieurs mois déjà Noël Le Graët était dans la tourmente, c’est sa sortie hasardeuse sur Zinédine Zidane qui a tout fait basculer. Désormais, le dirigeants breton a été mis en retrait de ses fonctions de président de la FFF et fait même l’objet d’une enquête du parquet de Paris, concernant des supposés faits d’harcèlement sexuel et harcèlement moral.

Scandale FFF : Improbable, le retour de Le Graët est annoncé https://t.co/ecamaCdVz6 pic.twitter.com/7m0HEMbIjF — le10sport (@le10sport) January 18, 2023

« Le témoignage de Sonia a été le premier, mais il y en aura d’autres »

Il y a plusieurs jours déjà, Daniel Riolo expliquait dans l’ After Foot que le témoignage de l’agent de joueur Sonia Souid à propos du comportement de Noël Le Graët pouvait être le premier de nombreux autres. « Le football français mérite-t-il qu’on continue à soutenir Le Graet sachant toutes les affaires ? » a-t-il lancé, au micro de RMC Sport . « Et c’est pas terminé, parce qu’il y a eu le témoignage de Sonia Souid, mais il y en aura d’autres qui vont sortir. Le témoignage de Sonia a été le premier, mais il y en aura d’autres ».

« Quand la justice s’en mêle on peut changer d’avis »