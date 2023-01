Un joueur de l’équipe de France crée un scandale

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le Real Madrid disputait son huitième de finale de Coupe du Roi contre Villarreal (3-2) ce jeudi soir, Aurélien Tchouaméni, forfait pour la rencontre, était de son côté présent du côté de l'Accor Arena pour assister au match de NBA à Paris opposant Detroit à Chicago, de quoi faire polémique en Espagne.

Ce jeudi soir, la NBA était de retour du côté de l'Accor Arena trois ans après la première édition du « Paris Game ». À cette occasion, Detroit et Chicago s’affrontaient sur le paquet parisien, un événement auquel beaucoup voulaient assister. C’est donc dans une salle comble de 15 000 spectateurs que les Bulls l’ont emporté contre les Pistons, sous le regard notamment d’Aurélien Tchouaméni, joueur de l’équipe de France évoluant au Real Madrid. Un déplacement qui fait parler en Espagne.

Forfait pour le match du Real Madrid, il file voir la NBA

Et pour cause, au moment où les Chicago Bulls affrontaient les Detroit Pistons, le Real Madrid disputait de son côté son huitième de finale de Coupe du Roi contre Villarreal (3-2). Le milieu de terrain français souffre d'une blessure musculaire qui l’a déjà empêché de participer à la Supercoupe d’Espagne contre le FC Valence (1-1, 4 tab à 3) et le FC Barcelone (0-3) et n’était donc pas disponible pour la rencontre des Merengue ce jeudi soir. Mais cela n’empêche pas les critiques de fuser de l’autre côté des Pyrénées, obligeant le vice-champion du monde à réagir.

Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho.🤍 — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) January 19, 2023

« Je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Je suis vraiment désolé »