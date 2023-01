Mercato : Une deadline est fixée pour Karim Benzema

Pierrick Levallet

Pour le moment, Karim Benzema ne sait pas encore où il évoluera la saison prochaine. Alors qu'il est en fin de contrat en juin prochain, le Real Madrid ne serait pas encore passé à l'action pour le prolonger. De son côté, le club madrilène n'aurait pas exclu de le conserver, mais voudrait tout de même attendre quelques mois avant de trancher.

Pour le moment, Karim Benzema ne sait pas encore où il évoluera la saison prochaine. L’attaquant de 35 ans est en fin de contrat en juin prochain et le Real Madrid n’a toujours pas bougé pour sa prolongation. Le Ballon d’Or 2022 est donc dans le flou concernant son avenir. Et en conférence de presse, il a laissé planer le doute quant à la suite de sa carrière.

Karim Benzema au cœur d’une bombe https://t.co/cV58RIzKWZ pic.twitter.com/JKeGxwOhK1 — le10sport (@le10sport) January 19, 2023

«Je ne peux pas vous dire combien de temps je vais rester»

« Je suis à Madrid et je profite de chaque entraînement et de chaque match. Je ne peux pas vous dire combien de temps je vais rester. Ce que je peux vous dire, c'est que je vais profiter de mon temps à Madrid. Je suis au Real Madrid. En parler est une autre affaire. Je savoure, mais on ne sait jamais ce qui se passe dans le football » a ainsi lancé Karim Benzema. Jusqu’à présent, le Real Madrid ne serait pas passé à l’action pour l’avenir du Ballon d’Or 2022 pour une raison bien précise.

Le Real Madrid joue la montre