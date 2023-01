Nouvelle bombe, Benzema lâche une annonce sur son avenir

La rédaction

Forfait de dernière minute pour la Coupe du monde dans des circonstances qui posent encore question, Karim Benzema s'est recentré sur sa carrière en club. Au point que l'attaquant français a annoncé sa retraite internationale après la finale perdue par les Bleus contre l'Argentine. Concernant son avenir au Real Madrid, Karim Benzema reste énigmatique et savoure l'instant présent.

Initialement dans le groupe de l'Equipe de France pour la Coupe du monde au Qatar, Karim Benzema a été contraint de déclarer forfait pour cause de blessure. Selon son entourage, cette dernière a été surestimée afin d'évincer le natif de Lyon du groupe. Le malaise persiste avec les Bleus au moment où KB9 compte bien savourer au Real Madrid.

«Je ne peux pas vous dire combien de temps je vais rester»

Ce samedi, Karim Benzema s'est présenté en conférence de presse à la veille du choc contre le FC Barcelone en finale de Supercoupe d'Espagne. Alors que son contrat expire à la fin de la saison, l'attaquant madrilène s'est confié sur avenir : « Je suis à Madrid et je profite de chaque entraînement et de chaque match. Je ne peux pas vous dire combien de temps je vais rester », a-t-il expliqué, laissant planer le doute.

«On ne sait jamais ce qui se passe dans le football»