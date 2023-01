En plein scandale Le Graët, il quitte les Bleus comme Benzema et s'explique

Arnaud De Kanel

C'était pressenti depuis ce samedi matin, c'est désormais officiel, Steve Mandanda a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière internationale. Il rejoint donc Hugo Lloris et Karim Benzema, les deux derniers en date. Une décision qu'il justifié en conférence de presse à la veille d'affronter le PSG en championnat.

Après Karim Benzema et Hugo Lloris, une autre page de l'équipe de France vient de se tourner. Elle concerne Steve Mandanda, champion du monde en 2018 et vice-champion du monde en 2022. La légende de l'OM a officialisé sa retraite internationale ce samedi en conférence de presse. Sans filtre, il explique sa décision.

🗣💬 "Aujourd'hui, l'équipe de France s'arrête pour moi. J'ai vécu des grands moments. Il est temps pour moi aussi, à 37 ans, il y a des jeunes qui arrivent."🇫🇷 Le champion du monde Steve Mandanda dit adieu aux Bleus après 15 années de bons et loyaux services. pic.twitter.com/FY3kEeFrKg — RMC Sport (@RMCsport) January 14, 2023

«Aujourd'hui l'équipe de France s'arrête pour moi»

Présent en conférence de presse aux côtés de Bruno Génésio avant la rencontre cruciale face au PSG, Steve Mandanda a confirmé la fin de sa carrière avec l'équipe de France. « J'étais surpris de voir ça ce matin. Maintenant c'est vrai que c'est une décision qui a été prise dès la fin de la compétition, j'ai vécu des grands moments avec l'équipe de France. Aujourd'hui il est temps pour moi aussi, à 37 ans, il y a des jeunes qui arrivent. J'ai lu ce qu'a dit Hugo (Lloris), je suis d'accord avec les noms qu'il a pu citer (pour l'avenir des Bleus). Maignan a une grande longueur d'avance, ensuite il y a beaucoup de jeunes comme Lafont, Areola, le petit Chevalier, Meslier... Je ne suis pas inquiet pour l'équipe de France. Ca permet de boucler la boucle avec Hugo Lloris. C'est avec beaucoup de fierté et d'émotion que j'ai vécu tout ça. Aujourd'hui l'équipe de France s'arrête pour moi. On en a parlé avec Hugo, on est arrivé à la même décision. Moi ça arrive logiquement, j'ai vécu beaucoup de saisons, je suis aussi plus vieux. C'était le moment, c'était normal d'arrêter », a confié Il Fenomeno avant de poursuivre.

«C'est bien de savoir s'arrêter quand il faut»