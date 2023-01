PSG : Messi affole le mercato, son transfert est demandé

Guillaume de Saint Sauveur

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi négocie depuis un moment avec la direction du club de la capitale pour une prolongation. Mais l’attaquant argentin dispose également de nombreux prétendants à travers la planète, et un joueur de MLS lui lance un appel du pied.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité dès le mois d’octobre dernier, le PSG s’active en coulisses pour prolonger le contrat de Lionel Messi qui arrivera à expiration en fin de saison. Mais Luis Campos n’est pas seul sur le coup, puisque le champion du Monde argentin dispose de nombreuses options sur le marché…

L’Arabie Saoudite, la MLS… Messi a des options partout

Ces derniers jours, un vif intérêt de la part du club saoudien d’Al-Hilal a été évoqué pour le numéro 30 du PSG, un championnat dans lequel il pourrait retrouver un certain Cristiano Ronaldo. Mais ce n’est pas tout, puisque plusieurs franchises de MLS font également la cour à Lionel Messi, et elles ne se cachent plus.

« Messi est le bienvenu »