Mercato - PSG : Leo Messi doit-il rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi ne compterait pas prolonger son contrat à Paris. Alors qu'elle vient de remporter sa toute première Coupe du Monde avec l'Argentine, la Pulga prévoirait de claquer la porte du Parc des Princes à l'été 2023. Envoyé à Al Hilal par le cousin de Nasser Al-Khelaïfi, Nasser Al-Attiyah, Lionel Messi doit-il rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite ?

Arrivé pour 0€ en provenance du FC Barcelone à l'été 2021, Lionel Messi pourrait ne plus faire long feu au PSG. En fin de contrat le 30 juin, la Pulga partira librement et gratuitement si elle ne prolonge pas d'ici-là. Et malheureusement pour le PSG, Leo Messi ne compterait pas parapher un nouveau bail à Paris actuellement.

Lionel Messi ne veut plus rester au PSG

Selon les informations de Gerard Romero, divulguées dans Jijantes FC ce lundi, Lionel Messi ne souhaiterait plus prolonger son contrat avec le PSG. A en croire le journaliste espagnol, le numéro 30 parisien aurait changé d'avis à cause de son sacre avec l'Argentine en Coupe du Monde. Et à en croire Nasser Al-Attiyah, le cousin de Nasser Al-Khelaïfi, Lionel Messi devrait suivre les pas de Cristiano Ronaldo et migrer vers l'Arabie Saoudite.

Direction Al Hilal pour Leo Messi ?