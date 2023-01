C’est officiel, le PSG peut frapper un énorme coup sur le mercato

Axel Cornic

En fin de contrat avec l’Inter, Milan Skriniar ne devrait pas prolonger, avec le Paris Saint-Germain qui le suit toujours selon nos informations. En marge de la rencontre face à Empoli ce lundi soir (0-1), l’agent du Slovaque a laissé entendre que son protégé sera libre dans seulement quelques mois, ce qui pourrait permettre à Luis Campos de boucler un très joli coup.

C’est un feuilleton qui dure depuis longtemps et qui devrait enfin connaître son dénouement. Nous vous avons révélé dès octobre dernier sur le10sport.com que le PSG continue de suivre Milan Skriniar, dont le contrat avec l’Inter se termine en fin de saison. Après des nombreuses spéculations, son agent est enfin sorti du silence…

« Pour l’instant, cette possibilité n’existe pas »

Et ça ne va pas plaire du tout aux supporters de l’Inter, puisque Roberto Sistici a pour la première fois expliqué que Skriniar ne prolongera pas son contrat. « Pour l’instant, cette possibilité (de prolonger) n’existe pas » a-t-il déclaré, au micro de Telenord . « Ceux qui connaissent Milan connaissent son professionnalisme et sa loyauté, ils savent qu’il fera toujours honneur au maillot du club, un club qui lui a beaucoup donné et auquel il donnera le meilleur de lui-même, comme toujours ».

« J’ai informé les Nerazzurri que nous nous sentions libres d’écouter les offres d’autres clubs »