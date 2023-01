Il est annoncé au PSG, un appel surprenant est lancé

Pierrick Levallet

Dans le viseur du PSG depuis l'été dernier, Milan Skriniar se rapproche de Paris. Alors que le Slovaque aurait refusé la dernière offre de prolongation de l'Inter, Luis Campos a relancé les discussions avec son entourage d'après le10sport.com. Malgré tout, du côté des supporters de l'Inter, on a décidé de ne pas tourner le dos à Milan Skriniar pour le moment.

L’été dernier, le PSG voulait impérativement mettre la main sur Milan Skriniar. Dans cette optique, le club de la capitale était prêt à mettre 70M€ sur la table pour le recruter. Mais finalement, l’Inter a refusé et l’a conservé à l’issue du mercato estival. Sauf que quelques mois plus tard, les Nerazzurri pourraient bien se retrouver pris à leur propre jeu. En fin de contrat en juin prochain, Milan Skriniar aurait refusé la dernière offre de prolongation de l'Inter. Une aubaine pour le PSG, qui a relancé les contacts avec son entourage dans la foulée, comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité.

Surprise au PSG, un transfert à 20M€ prévu pour cet hiver ? https://t.co/0PGrhdF9T6 pic.twitter.com/b0S20TqTmb — le10sport (@le10sport) January 22, 2023

Le PSG touche au but avec Skriniar

D’ailleurs, la formation parisienne toucherait même au but dans ce dossier. En effet, L’Equipe a récemment révélé un accord de principe entre le PSG et Milan Skriniar. La presse italienne annonce même un transfert prévu dès cet hiver contre un chèque de 15-20M€. Luis Campos serait tout proche de boucler un joli coup sur le mercato. Les supporters de l’Inter, eux, n’ont pas encore prévu de tourner le dos à Milan Skriniar.

«Nous invitons tout le peuple interiste à le traiter une fois de plus avec le respect»