Le PSG confirme sa grande obsession depuis des mois

Guillaume de Saint Sauveur

Depuis l’été dernier, le PSG a des vues sur Milan Skriniar qui apparaît comme la grande priorité de Luis Campos et Christophe Galtier pour renforcer le secteur défensif du club de la capitale. Et en attendant de savoir si son arrivée se fera dès cet hiver ou en fin de saison, l’entraîneur du PSG a confirmé son intérêt pour le joueur de l’Inter.

Milan Skriniar au PSG, ça brûle ! Comme le10sport.com vous l’a révélé, le club de la capitale a repris espoir depuis quelque temps dans ce dossier puisque le défenseur slovaque, qui arrive en fin de contrat avec l’Inter Milan, a refusé les dernières offres de prolongation qui lui ont été formulées. Le PSG, qui était déterminé à recruter Skriniar lors du dernier mercato estival, est donc à l’affût et disposerait même déjà d’un accord avec le joueur de l’Inter.

Le PSG prépare un transfert, c’est confirmé ! https://t.co/XMKLxKGWMS pic.twitter.com/p8bIN5CRS1 — le10sport (@le10sport) January 24, 2023

Deux options dans ce dossier

Reste désormais à savoir sous quelle forme Milan Skriniar débarquera au PSG : soit libre au terme de son contrat l’été prochain, soit sous la forme d’un transfert avant la clôture du mercato de janvier, ce qui permettrait à l’Inter Milan de récupérer un minimum de liquidités dans ce dossier.

« On l’a suivi depuis longtemps »