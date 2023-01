Le PSG prépare un transfert, c’est confirmé !

Arthur Montagne

Tombeur de l'US Pays de Cassel très facilement (7-0), grâce notamment à un quintuplé de Kylian Mbappé, le PSG ira défier l'OM en huitième de finale de la Coupe de France. Un choc qui renforce encore un calendrier démentiel en février. Christophe Galtier confirme donc que des renforts sont attendus d'ici la fin du mercato.

Face au Petit Poucet, l'US Pays de Cassel, club de Régionale 1, le PSG n'a pas fait dans le détail et a parfaitement tenu son rang. Les Parisiens se sont effectivement imposés 7 buts à 0 grâce notamment à un quintuplé de Kylian Mbappé. Une qualification qui permet au PSG de retrouver l'OM pour les huitièmes de finale, ce qui va densifier un calendrier déjà démentiel pour le club parisien qui affrontera le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des champions, une semaine après son déplacement au Vélodrome. Par conséquent, afin de faire face à l'enchaînement des matches, Christophe Galtier espère voir arriver au moins un renfort offensif, pour compenser le départ de Pablo Sarabia.

🚨 Mercato : Le PSG peut faire le coup de l’année ! 👇 pic.twitter.com/GqZrNjpzGF — le10sport (@le10sport) January 20, 2023

Galtier confirme que le PSG veut recruter

« Cela ne remet rien en cause. Le mercato n'est pas fini. On est encore dans les clous en termes de délai. J'ai dit et je répète encore une fois que Pablo Sarabia est parti et qu'on souhaite avoir au moins un joueur de plus offensif, avec un profil sûrement différent qu'était celui de Pablo », lance le coach du PSG en conférence de presse avant d'en rajouter une couche.

«La phase retour du calendrier sera très très compacte»