L’OM boucle un deal à 23M€

L’OM se rapproche d’un énorme transfert dans ce mercato hivernal. En quête d’un second renfort offensif après la venue de Ruslan Malinovskyi, Pablo Longoria serait parvenu à trouver un terrain d’entente avec le FC Lorient pour Terem Moffi. Une opération avoisinant 23M€ dans laquelle Bamba Dieng est impliqué. La formation phocéenne doit désormais se mettre d’accord avec l’attaquant des Merlus.

À la recherche d’un second renfort offensif en ce mercato hivernal, l’OM pourrait frapper fort après Ruslan Malinovskyi. Pablo Longoria cherche en effet à mettre la main sur Terem Moffi, deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec 12 unités derrière Kylian Mbappé. Les discussions sont en cours pour le transfert de l’international nigérian et un accord aurait été trouvé entre les deux clubs.

L’OM et Lorient trouvent un accord pour Moffi

Alors que Foot Mercato annonçait l’existence d’un accord entre l’OM et le FC Lorient pour Terem Moffi, L’Équipe confirme la tendance ce mardi soir. Pablo Longoria s’est rendu en Bretagne pour discuter de l’opération avec les Merlus et serait parvenu à ses fins en tombant d’accord sur les bases d’un transfert estimé à 18M€ bonus compris (14M€ + 4M€). Une opération dans laquelle Bamba Dieng tiendrait une place majeure.

Bamba Dieng envoyé en Bretagne ?

Car en plus de l’indemnité de transfert, le FC Lorient pourrait récupérer Bamba Dieng, déjà ciblé l’été dernier. L’attaquant sénégalais est en froid avec la direction de l’OM et refuse ainsi de prolonger son bail prenant fin en 2024. Valorisé aux alentours de 5M€, Bamba Dieng prendrait ainsi la direction du club breton, portant l’opération Moffi à environ 23M€ au total. L’OM doit désormais trouver un terrain d’entente avec deuxième meilleur buteur du Championnat et régler les derniers détails avec Lorient.