Mercato - OM : Un gros deal à 15M€ presque bouclé ?

Arnaud De Kanel

Semaine décisive pour l'OM ! Avant de recevoir Monaco samedi, le club phocéen doit s'occuper de son mercato. Si Ruslan Malinovskyi est la seule arrive à mettre au compteur cet hiver, l'OM n'a pas dit son dernier mot et serait en passe d'offrir un second cadeau à ses supporters et à son coach Igor Tudor.

Après avoir maitrisé le Stade Rennais vendredi, l'OM s'affaire désormais à régler les dossiers chauds du mercato. Pol Lirola est en instance de départ pour l'Italie, un pays scruté de près par Pablo Longoria. Le président de l'OM y a trouvé sa nouvelle recrue.

C’est confirmé pour ce nouveau transfert à l’OM https://t.co/QrTKlJwA59 pic.twitter.com/qn6aAkXrPM — le10sport (@le10sport) January 23, 2023

L'OM sort les gros bras pour Ilic

Un nouveau transfert surprise va être bouclé à l'OM. À en croire les révélations de La Stampa , l'OM aurait définitivement doublé le Torino dans le dossier Ivan Ilic. Longtemps devant dans le dossier, le club italien s'est fait griller par l'OM qui a convaincu l'Hellas Vérone en sortant les gros moyens. Le Torino proposait 12M€, l'OM est arrivé avec une offre de 15M€, assez pour satisfaire les demandes de Vérone.

Ilic prêté en Italie ?

Bien que l'OM ait presque bouclé le transfert d'Ivan Ilic, le Serbe devrait passer la fin de saison en Italie. En effet, le club phocéen aurait accepté de le prêter à l'Hellas Vérone jusqu'au mois de juin.