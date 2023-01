Un coéquipier de Messi débarque à l'OM ? La réponse

Thibault Morlain

Leandro Trossard finalement parti à Arsenal, l'OM doit donc passer à autre chose pour espérer se renforcer offensivement d'ici la fin du mercato hivernal. Pablo Longoria est donc au travail et le président olympien aurait déjà plusieurs dossiers sous le coude pour oublier le Belge. Mais qui ? Des précisions ont été apportées concernant un nom qui a pu circuler à l'OM.

Pour le moment, l'OM n'a enregistré qu'un seul renfort à l'occasion de ce mercato hivernal. Ruslan Malinovskyi est arrivé de l'Atalanta Bergame, mais Pablo Longoria avait fait savoir qu'il attendait encore un autre nouvel élément offensif. Celui-ci ne sera pas Leandro Trossard qui a échappé à l'OM pour finalement s'engager avec Arsenal.

L'OM a des idées pour oublier Trossard

Leandro Trossard ayant échappé à l'OM, Pablo Longoria doit passer à autre chose. Et cela serait déjà le cas. En effet, au sein du club phocéen, on aurait un plan B, C, D et même E. Pour La Provence , une source au sein de l'OM a fait savoir qu'il y avait déjà « trois ou quatre possibilités du même niveau (que Trossard) ».

Ça ne sera pas Joaquin Correa