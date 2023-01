«Il voulait vraiment venir», l’OM reçoit un terrible message  

Thibault Morlain

Dans sa dernière année de contrat à Brighton, Leandro Trossard s’est engagé avec Arsenal. Un transfert qui a plombé les plans de l’OM. En effet, Pablo Longoria travaillait sur l’arrivée du Belge et alors qu’il pensait quasiment toucher au but, les Gunners sont venus rafler la mise. Mais voilà qu’une annonce relativise quelque peu la volonté de Trossard de venir jouer à l’OM.

Après Ruslan Malinovskyi, Pablo Longoria souhaitait recruter Leandro Trossard, international belge qui évoluait alors à Brighton. L’affaire semblait d’ailleurs bien engagée et Mohamed Bouhafsi avait d’ailleurs parlé d’un accord entre Trossard et le club phocéen. Mais c’était avant qu’Arsenal ne débarque. En quelques heures, les Gunners ont tout chamboulé et ont chipé l’ailier de 28 ans au nez et à la barge de l’OM.

« Il voulait venir, il voulait vraiment venir »

Forcément, un tel échec doit donner des regrets à Pablo Longoria. Mais Leandro Trossard souhaitait-il vraiment aller jouer à l’OM en ce mois de janvier ? Des propos de Mikel Arteta viennent apporter une autre vision des choses. En effet, pour Football Daily , l’entraîneur d’Arsenal a indiqué que Trossard était visiblement déterminé à rejoindre le club londonien : « Il va nous donner énormément de versatilité, de qualités. Il connait le championnat. Il était disponible. Il voulait venir, il voulait vraiment venir. Donc, on accueille ce genre de joueurs dans le club ».

« Ils ont hâte de travailler avec moi et vice-versa »