Un transfert échappe à l’OM, les raisons du raté

Arsenal pensait s’offrir Mykhaïlo Mudryk, ce dernier s’est finalement engagé pour 100M€ avec Chelsea. Les Gunners ont donc dû se rabattre sur un autre joueur et c’est Leandro Trossard qui a été recruté. Au grand dam de l’OM qui avait en secret sur le transfert du Belge. Pablo Longoria a finalement vu Trossard et son agent en a d’ailleurs dit plus sur les coulisses de cette opération qui s’est réglée en quelques heures.

Pour le moment, l’OM n’a recruté qu’un nouveau joueur durant ce mercato hivernal. C’est Ruslan Malinovskyi qui a ainsi rejoint le club phocéen en provenance de l’Atalanta Bergame. Mais Pablo Longoria en veut plus et espère l’arrivée d’un autre joueur offensif. En ce sens, il travaillait ces dernières semaines sur l’arrivée de Leandro Trossard, international belge de Brighton. L’OM semblait d’ailleurs bien avancé dans ce dossier puisqu’un accord avait été évoqué avec le clan Trossard tandis que l’opération aurait pu se boucler pour environ 20M€. Cela s’est finalement soldé par un échec. En effet, Arsenal a été plus rapide et plus généreux pour boucler le transfert de l’ailier de 28 ans.

« Marseille était intéressé, j’ai aussi parlé à Tottenham »

Direction donc Arsenal plutôt que l’OM pour Leandro Trossard. Un feuilleton à propos duquel on en sait désormais un peu plus. En effet, pour HLN , Josy Comhair, agent du Belge, a fait certaines confidences sur les dessous du dossier Trossard. « J’ai appelé Edu mercredi. Je lui ai expliqué la situation. Avant la Coupe du monde, nous étions d’accord pour que Leandro ne signe pas de nouveau contrat avec Brighton. Donc, ils devaient le vendre. Marseille était intéressé, j’ai aussi parlé à Tottenham », a-t-il commencé par expliquer.

« En 24 heures, ils avaient un accord »