Le PSG recherche l'attaquant parfait, c'est lui !

Pierrick Levallet

Après le départ de Pablo Sarabia, Christophe Galtier a dressé le profil qu'il attendait au PSG pour le remplacer. L'entraîneur parisien a réclamé l'attaquant parfait, et Luis Campos l'a peut-être trouvé. Le conseiller football du club de la capitale penserait à Marcus Thuram, qui serait désormais ouvert à un transfert en hiver.

L’été dernier, le PSG ne s’est pas vraiment renforcé sur le plan offensif. Mais le mercato hivernal pourrait bien être différent. Le club de la capitale s’est déjà séparé de Pablo Sarabia, qui s’est engagé à Wolverhampton en Premier League. De ce fait, Luis Campos va peut-être s’activer cet hiver pour dégoter à Christophe Galtier un nouveau joueur offensif. Et un nom commencerait à se profiler au PSG.

Marcus Thuram sur le départ cet hiver ?

Selon les informations de Téléfoot , Marcus Thuram serait bien dans la short-list du PSG. De son côté, l’attaquant de 25 ans voulait initialement rester jusqu’à la fin de saison au Borussia Mönchengladbach. Mais il serait désormais ouvert à l’idée de changer de club dès cet hiver. Le PSG ne serait cependant pas seul sur ce dossier puisque le Bayern Munich, Chelsea et l’Inter le suivraient également.

Galtier demande l’attaquant parfait au PSG