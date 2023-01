Un joueur se fait démolir, l’OM prend une décision radicale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent en conférence de presse après la victoire de son équipe face à Rennes vendredi, Igor Tudor n'a pas épargné Bamba Dieng. L'international sénégalais a eu un échange musclé avec son entraîneur dans le vestiaire, et cela pourrait avoir des répercussions sur son avenir à l'OM. Un coup terrible, alors que les dirigeants envisageaient une prolongation de contrat.

Vendredi soir, Igor Tudor avait le sourire, sauf lorsqu'il a fallu évoquer le cas Bamba Dieng. Entré à la 63ème minute face à Rennes ce vendredi (victoire 1-0 de l'OM), l'attaquant sénégalais n'a pas convaincu son entraîneur. « Je n'ai pas aimé la façon dont il a joué et je lui ai dit dans le vestiaire. C'est un bon garçon et un bon joueur mais je n'ai pas aimé son entrée » a confié Tudor en conférence de presse.





La prolongation de Bamba Dieng remise en question

Cette colère n'est pas anodine. En interne, les dirigeants de l'OM se poseraient des questions sur la continuité de Bamba Dieng. Selon les informations du Phocéen, son avenir à Marseille serait de plus en plus flou et la prolongation de contrat envisagée par Pablo Longoria pourrait ne jamais voir le jour.

Un avenir en Premier League ?

Lié à l'OM jusqu'en 2024, Bamba Dieng pourrait envisager un transfert. A l'instar de l'été dernier, l'attaquant sénégalais aurait des touches en Premier League. Brentford et Brighton auraient coché son nom, mais n'auraient dégainé aucune proposition.