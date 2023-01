Le PSG vend la mèche pour son mercato

Arthur Montagne

Cet hiver, le PSG a laissé filer Pablo Sarabia qui s'est engagé avec Wolverhampton. Par conséquent, le club parisien s'active pour lui trouver un remplaçant. Mais ce n'est pas tout puisque Luis Campos s'active également pour Milan Skriniar, qui a refusé de prolonger à l'Inter Milan où son contrat s'achève en juin prochain. Christophe Galtier a fait le point.

Dès le début du mercato, le PSG avait annoncé qu'il n'y aurait pas de recrue sans départ. Et la situation a évolué puisque Pablo Sarabia a rejoint Wolverhampton pour environ 7M€, bonus compris, ce qui pousse le club de la capitale à tenter de dénicher un nouveau renfort offensif. Et ce n'est pas tout puisque la situation de Milan Skrikiar a également évolué. Le défenseur slovaque a refusé de prolonger à l'Inter Milan, et comme révélé par le10sport.com, le PSG a relancé ce dossier. Présent en conférence de presse, Christophe Galtier confirme la tendance sur le mercato.

Galtier veut des renforts cet hiver

« Oui, je disais avant que le mercato ne s'ouvre, qu'il n'y aurait des arrivées qu’en cas de départs. Pablo est parti pour les raisons qu'on connaît, le club travaille en échangeant beaucoup avec Luis et moi-même pour avoir un joueur supplémentaire sur un plan offensif. Ca, c'est une réelle piste et le club travaille dans ce sens-là (...) On cherche un joueur de côté. Grand, qui va vite, fort, qui frappe des deux pieds et qui met des buts de la tête », lance l'entraîneur du PSG en conférence de presse avant d'évoquer le cas Skriniar.

«Concernant Skriniar, j'ai évidemment vu l'information»