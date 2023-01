Retour inattendu après avoir claqué la porte du PSG ?

Hugo Chirossel

Alors que certains l’imaginaient déjà comme le futur gardien titulaire du PSG, Alphonse Areola ne s’est finalement jamais imposé au sein du club de la capitale. Après avoir enchaîné les prêts, le champion du monde 2018 avait été transféré définitivement à West Ham. Sauf qu’il a encore un rôle de doublure chez les Hammers. Un club de Ligue 1 aurait d’ailleurs fait une offre afin de s’attacher ses services.

Après avoir quitté définitivement le PSG lors de l’été 2022, Alphonse Areola pourrait déjà revenir en Ligue 1. Parti à West Ham après avoir enchaîné les prêts au Real Madrid ou bien à Fulham, l’international français, qui a un rôle de doublure chez les Hammers, pourrait revenir dans le championnat de France cet hiver.

L’OM signe un chèque de 18M€ pour se rassurer https://t.co/EWdDBkjaQS pic.twitter.com/qWkJGhI4Bc — le10sport (@le10sport) January 24, 2023

Lorient a fait une offre pour Areola

En effet, d’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, Lorient aurait fait une offre à West Ham afin de s’attacher les services d’Alphonse Areola, sous contrat jusqu’en juin 2027 et qui avait quitté le PSG contre une dizaine de millions d’euros il y a un an et demi.

West Ham le retient