Prêt à quitter l’OL pour le PSG, il se fait calmer

Arthur Montagne

Toujours à l'affût sur le marché des jeunes joueurs, Luis Campos ne serait pas passé à côté de la situation de Rayan Cherki. Et pour cause, le crack de l'OL voit son contrat s'achever en 2024 et le PSG serait entré dans la course à sa signature. Néanmoins, les Gones ne devraient pas se laisser faire.

Usine à cracks, l'OL a notamment sorti Rayan Cherki, considéré comme l'un des plus grands espoirs de sa génération. Néanmoins, le jeune Lyonnais joue peu et ne semble pas avoir la confiance de ses coachs, que ce soit Peter Bosz en début de saison et désormais Laurent Blanc, Rayan Cherki joue peu alors que son contrat court jusqu'en juin 2024.

▶️ PSG : Une soirée record pour Mbappé pic.twitter.com/I4xt7q3PFh — le10sport (@le10sport) January 24, 2023

Le PSG pense à Cherki

Une situation qui ne laisse personne insensible sur le mercato, y compris le PSG. Selon les informations de MediaFoot , le club de la capitale fait partie des équipes intéressés par le crack lyonnais avec le Real Madrid ou encore le Bayern Munich.

L'OL refuse catégoriquement de le vendre

Cependant, le média ajoute que l'OM n'a absolument pas l'intention de céder Rayan Cherki malgré sa situation contractuelle. L'idée est donc toujours de trouver une issue positive pour étendre son bail qui court actuellement jusqu'en 2024.