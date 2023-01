Il explose un record au PSG... et recale l'OM !

Arthur Montagne

Après l'échec du transfert de Leandro Trossard, l'OM tente toujours de recruter un nouveau renfort offensif. Dans cette optique, Pablo Longoria aurait exploré la piste menant à Gonçalo Guedes. L'international portugais, qui reste la plus grosse vente de l'histoire du PSG, a finalement décidé de rejoindre Benfica, son club formateur.

Cet hiver, l'OM cherche absolument à se renforcer sur le plan offensif. Et pour cause, entre la grave blessure d'Amine Harit et les départs de Gerson et Luis Suarez, le club phocéen souhaite recruter et a attiré Ruslan Malinovskyi sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Et ce n'est pas tout puisque le club phocéen a également tenté de recruter Leandro Trossard, qui a finalement rejoint Arsenal.

L'OM a tenté Guedes...

Par conséquent, l'OM s'est remis sur le marché pour trouver un nouveau renfort offensif. Et selon les informations de La Provence , Pablo Longoria a notamment tenté sa chance avec Gonçalo Guedes. L'international portugais était en effet sur le départ de Wolverhampton, où il avait signé six mois plus tôt pour environ 33M€.

... qui a préféré rejoindre Benfica

Mais comme pour Leandro Trossard, l'OM a vu la piste Guedes s'envoler. L'ailier portugais, qui reste à l'heure actuelle la plus grosse vente de l'histoire du PSG avec 40M€, a préféré retourner dans son club formateur et a donc été prêté à Benfica jusqu'à la fin de saison.